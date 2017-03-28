جنيف 5.. الانتقال السياسي بدون الاسد و”السلال الاربعة”

لم تتوقف المفاوضات غير المباشرة بين الوفود السورية، برعاية رمزي عز الدين رمزي، مساعد الموفد الاممي لسوريا.

ونوقشت أيضاً الإجراءات الدستورية الناظمة للمرحلة الانتقالية، فيما نقلت وسائل إعلام موالية للنظام خبر تقديم ما سمته ورقة المبادئ الأساسية لمناقشة العملية الدستورية الى جانب الحكم والانتخابات ومكافحة الإرهاب.

وكانت المعارضة قد وافقت على استلام الأوراق التي أعدها ستافان دي ميستورا والتي سماها “السلال الاربعة” التي تشكل جدول أعمال المفاوضات، وتشمل الشؤون المتعلقة بالحكم، وتتضمن متطلبات محددة بشأن حكم ذي مصداقية وشامل وغير طائفي، وتتعلق الثانية بضمان استمرار المؤسسات والخدمات العامة، وحماية حقوق الإنسان.

وتم التشديد في الورقة الثالثة على دور الأمم المتحدة في إجراء انتخابات حرة ونزيهة، وتناولت الورقة الرابعة استراتيجية مكافحة “الإرهاب” وقضايا الأمن، وكذلك وحدة القيادة فيما يتعلق بالقوات المسلحة النظامية وغير النظامية، إضافة إلى مسألة القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب.

وبعد تسريبات مقصودة لجس النبض، اكد رئيس وفد المعارضة إلى جنيف نصر الحريري، أن موقف المعارضة ثابت في رفض بقاء بشار الأسد وأركان نظامه، في خلال المرحلة الانتقالية أو بعدها.

من جانبه، أعلن نائب وزير الخارجية الروسية غينادي غاتيلوف، أن بلاده تبذل كل الجهود الضرورية لضمان صمود الهدنة في سوريا، مؤكداً استعداد الدبلوماسيين الروس للبقاء في جنيف حتى نهاية الجولة الراهنة من المفاوضات السورية، ولقاء جميع أطرافها.

وفي سياق منفصل، دعت منصة موسكو للمعارضة السوريّة، المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، إلى عدم الخضوع للضغوطات وبحث كلّ السلات الـ 4 للتسوية السوريّة بالتوازي، في مؤتمر “جنيف 5″، لتجنيب المفاوضات أيّ فشل آخر.

وأعلن رئيس منصة موسكو قدري جميل للصحافيين، عقب لقاء أعضاء المنصة نائب وزير الخارجيّة الروسيّة غينادي غاتيلوف، أن الطرفين بحثا الخطوات الرامية إلى تفعيل مفاوضات جنيف 5”.

وقال جميل: “لقد كنّا نُصرّ على قرار دي ميستورا بضرورة بحث كلّ “السلات الـ 4″ بالتوازي، غير أنّنا لاحظنا أن ثمّة ميل لمناقشة سلّة واحدة أو أخرى من السلات تحت ضغط من هذا الجانب أو ذاك”.

وأشار إلى أن “مفاوضات جنيف 2 قد فشلت فشلاً تاماً، بسبب مناقشة المسألتَيْن الرئيستَيْن، الإرهاب والانتقال السياسي، ليس بشكل مواز، بل بالتتابع”.

واعتبر أن استمرار دي ميستورا في الخضوع لضغوطات من طرف وفد الحكومة السوريّة أو من طرف وفد المعارضة، كما هو الحال الآن، سيؤدّي إلى تكرار مأساة جنيف 2″.