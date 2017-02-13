جنيف 4 في 23 شباط.. وارتفاع حالات التسمم من تلوث المياه

في ظل انتظار ما سيحمله مؤتمر جنيف 4، أعلنت المتحدثة بإسم مبعوث الامم المتحدة الى سوريا ستيفان دي ميستورا الى ان 3 أيام من المشاورات تسبق اجتماعات جنيف 3، موضحة ان اجتماعات جنيف 4 تبدأ 23 شباط الحالي بدل من 20.

من جهة ثانية، نشرت وزارة الدفاع الروسية ، لقطات لطائرة دون طيار، تظهر أضرارا جديدة بموقع تدمر الأثري وسط سوريا.

وقالت الوزارة إن اللقطات صورت في وقت سابق من الشهر الجاري، وأظهرت الجزء الأوسط من مسرح تدمر الشهير وقد تعرض لتخريب كبير.

وأضافت أن الطائرات من دون طيار سجلت أيضا تحركات كبيرة للشاحنات في المنطقة حول الموقع الأثري، وهو ما قد يعني أن مسلحي تنظيم “داعش” يحضرون متفجرات إلى الموقع بقصد التسبب ربما بمزيد من الدمار.

من جهة ثانية، أعلنت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في تقرير نشر الإثنين، أن قوّات الحكومة السوريّة استخدمت الأسلحة الكيماوية في مناطق كانت تُسيطر عليها المعارضة في حلب، خلال معارك لاستعادة السيطرة على المدينة أواخر العام الماضي.

وقالت المنظّمة ومقرّها نيويورك، إنّ “طائرات الهليكوبتر التابعة للحكومة، ألقت قنابل كلور على مناطق سكنيّة في حلب، خلال 8 مناسبات على الأقلّ بين 17 تشرين الثاني و 13 كانون الأوّل 2016”.

هذا وسجلت مستشفيات دمشق ارتفاعا في حالات الإصابة بالتسمم الناتج عن تلوث المياه، فقد أكدت شهادات مواطنين يعيشون في دمشق تعرضهم لأمراضٍ مختلفة بسبب المياه تراوحت بين الإسهال الحاد والحمى والتهاب الأمعاء.

ويأتي ذلك بعد أن تعرض نبع الفيجة المصدر الرئيسي لشرب العاصمة وضواحيها لقصف النظام الأمر الذي أدى إلى تعطيل جزء كبير منها.