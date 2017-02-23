جنيف 4 تنطلق متعثرة.. و”درع الفرات” تحرر الباب بعد انهيار داعش

بعد تصريحات الموفد الاممي الى سوريا ستيفان دي ميستوا التي كادت تفشل مفاوضات جنيف، هددت الهيئة العليا للمفاوضات بمقاطعة الجلسة الافتتاحية ثم تراجعت بعد تلقيها ضمانات.

إذاً انطلقت، الخميس، محادثات جنيف بشأن الأزمة في سوريا بمشاركة وفود من المعارضة السورية والحكومة بدمشق.

وقال دي ميستورا في الجلسة الافتتاحية إن لا حل عسكريا للأزمة وأن الخيار الوحيد هو الحل السياسي.

وأوضح أن الشعب السوري هو شعب عريق ويريدي طريقا للخروج من كابوسه، مؤكد على الضرورة العمل لحقن دمائه.

بدوره، أكد المتحدث باسم وفد المعارضة في مباحثات جنيف سالم المسلط، رفض المعارضة لأي دور إيراني في سوريا وفي ترتيبات العملية السياسية المنبثقة عن المفاوضات التي تجري حالياً في المدينة السويسرية.

ووصف المسلط إيران بـ”الدولة المحتلة”، مشدداً على رفض أي وساطة من جانبها كما حصل في أستانا، على حد تعبيره.

كما أكد ترحيب وفد الهيئة بالجلوس على طاولة واحدة مع منصتي معارضة القاهرة وموسكو كوفد واحد، مشدداً على أن الوفد الواحد يجب أن ينطلق من أسس نتائج مؤتمر الرياض، وتبعا لمرجعيات الهيئة العليا للمفاوضات.

وأضاف أن المعارضة تحبذ مفاوضات مباشرة مع وفد النظام السوري، مؤكدا أن المعارضة ترفض أي دور للرئيس السوري بشار الأسد في المرحلة الانتقالية، أو بعدها.

ميدانيا، بعد معارك عنيفة اصبحت مدينة الباب الواقعة شمال سوريا بالكامل في قبضة قوات “درع الفرات” المدعومة من تركيا وادى الى سقوط اهم معاقل التنظيم الارهابي الذي يلاحق الجيش الحر فلوله على اطراف المدينة وسيطر ايضا على بلدة بزاعة شرق مدينة الباب.

وكشف ناشطون ان الجيش الحر تمكن من دخول المربع الأمني في مركز المدينة بعد انسحاب مقاتلي تنظيم “الدولة الاسلامية” منه بعد ثلاثة أسابيع من إطلاق المرحلة الثالثة من عملية درع الفرات، واشاروا الى أن تنظيم “داعش” انهار بالكامل وانسحب إلى خارج المدينة.