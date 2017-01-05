جنيفر لوبيز ترفع دعوى ضد معجب مجنون!!

رفعت النجمة العالمية جنيفر لوبيز، دعوى قضائية ضد رجل يدعى تيموثي مكلاناهان تتهمه بتعقبها وأنها تخاف على نفسها وعلى أطفالها التوأم منه.

وأضافت في دعواها أنه تعقبها من لوس أنجلوس إلى لاس فيجاس ويحضر عروضها ويرسل إليها ورودا وإيميلات غير مرغوب فيها، وأنه تم القبض عليه من قبل لتعديه على ممتلكاتها الخاصة وبحوزته سلاح.

وأصدر القاضي قرارا بمنع تيموثي من الاقتراب من عائلة لوبيز على مسافة 91 متر إلى أن يتم التحقيق فى الأمر.