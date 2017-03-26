جنيفر انيستون تكشف خيانة زوجها!!

بعد طلاق النجم العالمي براد بيت، كشفت تقارير صحافية عالمية أن خلافات حادة نشبت بين الممثلة الأميركية جنيفر انيستون وزوجها الفنّان الأميركي جاستن ثيروكس، بسبب خيانته لها، وفق شكوكها.

وذكرت التقارير أن انيستون (48 عاماً) اكتشفت رسائل بين زوجها (45 عاماً) والممثلة اميلي ميد (28 عاماً).

ورفضت وفق صديقتها المقرّبة تصديق كلام زوجها الذي شّدد على أن المحادثات هي في اطار الصداقة فقط، وذهبت بعيداً باتجاه توظيف محقق خاص.

يذكر أن انيستون وثيروكس ارتبطا في عام 2015، وكانت انيستون متزوجة قبله من بيت بين عامي 2000 و2005.