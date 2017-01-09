جنجنيان عن شباب القاع: الدفاع عن النفس في أوقات الخطر لا يعتبر جرماً

أكد عضو كتلة “القوات اللبنانية” النائب شانت جنجنيان شفافية التعاطي في الحكومة، معتبراً أن “الكلام عن صفقات وتقاسم غنائم عار عن الصحة، فالهدف الاساسي عند مختلف الاطراف أن يكون العهد منتجاً، مع ما يتطلب ذلك من تضحيات”. ولفت الى أن “القوات” اختارت وزراء على قدر عالٍ من الجدارة لمواكبة التحول الإيجابي الحاصل في مؤسسات الدولة، معتبراً أن الموازنة وقانون الانتخاب هما الامتحان الفعلي للعهد الذي سيثبت نجاحه.

وعن قانون الانتخاب، أشار جنجنيان في حديث لـ”المركزية” الى أن هناك أفكاراً متباعدة على هذا الصعيد، من النسبية الكاملة الى الاكثري، وايجاد حل مشترك ليس بالامر السهل، معرباً عن أمله في أن يتبلور الاطار الاساسي للقانون الجديد في أسرع وقت نظراً الى تسارع المهل.

وأشار الى أن “زيارة رئيس الجمهورية الى المملكة العربية السعودية تأتي في هذا السياق، وبدأنا بتلمّس وقعها من خلال ليونة من قبل فريق 8 آذار”، معتبراً أن “لبنان بحكم موقعه الجغرافي والديمغرافي، وعلاقته مع محيطه، يحتم علينا المحافظة على أفضل العلاقات مع الدول العربية وتحديداً المملكة العربية السعودية”.

وعن الحوار مع “حزب الله”، لفت الى أن “العلاقة مع الحزب مقتصرة على وجودنا المشترك في المجلس النيابي والحكومة، ولا تواصل خارج هذا النطاق حتى الآن”.