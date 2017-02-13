جنبلاط يحمل الى بري افكارا قابلة للنقاش لايجاد قانون انتخابي

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري رئيس “اللقاء الديموقراطي” النائب وليد جنبلاط في عين التينة الاثنين، وعرض معه التطورات الراهنة ولا سيما قانون الانتخابي. ولفت جنبلاط الى انه وضع بتصرف الرئيس بري بعض الافكار القابلة للنقاش والتداول، للخروج من هذه الدوامة التي عنوانها: القانون الانتخابي.

وقال جنبلاط بعد اللقاء: “أحببت ان اطمئن الى صحة الصديق والحليف التاريخي نبيه بري، وكل شيء على ما يرام. مرت فترة طويلة لم اقم بزيارته، وفي الوقت نفسه وضعت بتصرفه بعض الافكار القابلة للنقاش والتداول كي نخرج من هذه الدوامة التي عنوانها القانون الانتخابي.

وأضاف: “ليطمئن البعض من كبار المعقبين، ليس هناك هواجس لدى جنبلاط ولا لدى أهل الجبل على تنوعهم. ونعلم كم الرئيس بري حريص على تنوع لبنان ووحدته وحريص على اهل الجبل وتنوعهم، لذلك ليس هناك هواجس. أنام مرتاحا، وكما قال الشاعر: انام ملء جفوني عن شواردها ويسهر الخلق جراها ويختصم. وتابع: “صحيح ان الجو ديموقراطي ونصر على ان يكون ديموقراطيا، لكن اطلب من الرفاق في منظمة الشباب التقدمي والاخوة في التيار الوطني الحر وانا لست من الذين يتعاطون الفايسبوك او انستغرام او غيرها، انا من هواة توتير- أطلب أن يكون التخاطب مقبولا وسياسيا بدل بعض الملاحظات المسيئة او المشينة”.

في سياق متصل، دعا المكتب السياسي لحزب “الكتائب” الى التخلي عن المناورات والتعاطي بجدية مع قانون الانتخاب، مجددا رفضه القاطع لأي محاولة تمديد او تأجيل او العودة الى قانون الستين.

وأكد النائب سامي الجميل خلال إجتماع المكتب السياسي الاسبوعي ان اي سلاح غير سلاح الشرعية يتناقض قانونيا ودستورا مع مشروع الدولة.

بدوره، اكد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع رفضه ما طرحه امين عام حزب الله السيد حسن نصرالله مؤكداً التمسك بما طُرح في اللجنة الرباعية من قبل الوزير جبران باسيل او ما يوازيه لجهة صحة التمثيل.