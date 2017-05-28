جنبلاط مع طرح عدوان.. والراعي: السلطة أوصلت البلاد للهاوية

فيما لا تزال الاتصالات مستمرة من دون ان يكون هناك أي تغيير حول قانون الانتخابات، أكد رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط أنّه ينتظر المسعى الصامت للخيّرين من اجل الوصول الى تسوية في شأن قانون انتخابي جديد، معتبراً أنّ في مقدّمة الخيّرين، نائب رئيس حزب القوّات اللبنانيّة النائب جورج عدوان، الذي سيكون طرحه الحلّ.

بدوره، وجه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي من البترون رسالةالى المسؤولين السياسيين “المؤتمنين على خير الشعب”، مشيرا الى “واجبهم حماية الشعب من الازمات السياسية والاقتصادية والامنية”.

وقال: “لكن هذه السلطة اوصلتنا اليوم الى شفير هاويتين: الهاوية الاولى التمديد للمجلس النيابي والهاوية الثانية الفراغ في السلطة التشريعية الذي يدخل البلاد في المجهول، وهما نتيجة الارتهان للمكاسب الخاصة والعبث بمصير الدولة. لقد تمادت الجماعة السياسية فوق المقبول. سئم الشعب اللبناني من استغلال السلطة وممارسة السياسة لمكاسب وصفقات خاصة ولكن تبقى لنا نافذة امل في اصحاب الارادات الحسنة الذين يسعون لتجنيب البلاد هذين الخطرين”.

من جهته، تساءل عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب قاسم هاشم “إلى متى ستبقى الامور هكذا، وليعلم من يعلم اننا سنبقى الاحرص على ما يجمع اللبنانيين وصولا للقانون الوطني الجامع الذي يجمع دائما ولا يفرق ولا يفرز ولا يقسم”.