جنبلاط: قانون الانتخاب يجب ان يؤمن التوازن بالتمثيل السياسي والمناطقي

أكد رئيس “اللقاء الديمقراطي” النائب وليد جنبلاط ان “قانون الانتخاب يجب ان يؤمن التوازن الدقيق في التمثيل السياسي والمناطقي”، مشيراً إلى أن “املنا كبير من رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري ومعهم القوى السياسية المختلفة تفهم مطالب “اللقاء الديمقراطي” المنسجمة مع الطائف”.
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