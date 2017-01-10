جنبلاط شكر ستريدا جعجع على موقفها من قانون الانتخابات

أعلنت مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الإشتراكي، في بيان أن “رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط تلقى إتصالا من النائب ستريدا جعجع نقلت فيه موقف رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع الذي أعلنه بعدم القبول بأي قانون إنتخابي لا يرضى به الحزب التقدمي الإشتراكي”.

وشكرها النائب جنبلاط على هذا الموقف مؤكدا “إستمرار التشاور والتنسيق في المرحلة المقبلة”.