جنبلاط استقبل الرياشي وتلقى برقية جوابية من أمير الكويت

إستقبل رئيس “اللقاء الديمقراطي” النائب وليد جنبلاط، في دارته في كليمنصو مساء اليوم، وزير الاعلام ملحم الرياشي، في حضور مفوض الإعلام في “الحزب التقدمي الإشتراكي” رامي الريس. وتم خلال اللقاء البحث في المستجدات السياسية.
من ناحية أخرى، تلقى جنبلاط رسالة جوابية من أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، شكره فيها على رسالة التهنئة بالسنة الجديدة التي كان بعثها له جنبلاط سابقا.
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