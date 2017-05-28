جمهور روما يبكي توتي في يوم وداعه

بكى عدد من مشجعي فريق روما الايطالي، في مدرجات ملعب “الاولمبيكو” أسطورة الفريق فرانشيسكو توتي، في يوم وداعه، بعد عطاء استمر مع النادي لربع قرن، وذلك في الجولة الاخيرة من منافسات الدوري الايطالي “كالتشيو” لهذا الموسم.
الافطار السنوي لمنسقية “تيار المستقبل” في بوردو: الحريري تحدى الصعوبات والمخاطر من أجل لبنان
رسمياً: يايا توريه خارج قائمة مانشستر سيتي في دوري الأبطال
التشاوري الصيداوي نوه بانجاز الجيش بعين الحلوة: الشغور الرئاسي اصبح مؤذيا للبنان
الحريري: أتطلع لتشكيل حكومة وفاق وطني تتخطى الانقسام
نهاية أسبوع دامية.. الإرهاب يضرب 5 دول
Powered By Future Television s.a.l