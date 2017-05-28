جمهور روما يبكي توتي في يوم وداعه

بكى عدد من مشجعي فريق روما الايطالي، في مدرجات ملعب “الاولمبيكو” أسطورة الفريق فرانشيسكو توتي، في يوم وداعه، بعد عطاء استمر مع النادي لربع قرن، وذلك في الجولة الاخيرة من منافسات الدوري الايطالي “كالتشيو” لهذا الموسم.

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