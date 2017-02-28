جمعية ماراتون صيدا تطلق اليوم تسجيل العدائين

دعت جمعية ماراتون صيدا الدولي للمشاركة في العاصمة بيروت، بإطلاق تسجيل العدّائين المشاركين في ماراتون صيدا الدولي «نركض للتنمية والسلام» والذي تنظّمه الجمعية بدعم من «بنك عودة» وبالتعاون مع «نادي روتاراكت» – صيدا وبلدية صيدا، وبإشراف الاتحاد اللبناني لألعاب القوى الأحد 23 نيسان المقبل، وذلك الساعة 12,00 ظهر اليوم الثلاثاء في مقر مؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة – قاعة منتدى الطائف – بناية الخياط (الطابق الثالث) في ساحة رياض الصلح في بيروت.
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