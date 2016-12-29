جمعية صيدا ماراتون الدولية تطلق تحضيراتها لسباقها الدولي

تستقبل عاصمة الجنوب صيدا العام الجديد بإطلاق أول جمعية رياضية دولية من نوعها في المدينة تحت اسم «جمعية صيدا ماراتون الدولية» التي أسست حديثاً بمبادرة من رئيسة لجنة التربية النيابية النائب بهية الحريري وبقرار صادر عن وزارة الشباب والرياضة يحمل الرقم 427/1/2016، على أن يكون باكورة انشطتها تنظيم «ماراتون صيدا الدولي» في 23 نيسان 2017 انطلاقاً من صيدا تحت شعار «منركض للتنمية والسلام» بالتعاون مع بلدية صيدا ونادي روتاراكت صيدا وتحت اشراف الاتحاد اللبناني لألعاب القوى.

ويقضي القرار بالترخيص لجمعية «صيدا انترناشيونال ماراتون» ومركزها صيدا – محافظة الجنوب، وغايتها العمل على تنمية روح المواطنة وتعزيز ثقافة التعاون والتسامح والاندماج بين الشباب اللبناني من خلال تنظيم النشاطات الرياضية والشبابية، وتنظيم سباق الماراتون على الأراضي اللبنانية، وتعزيز التواصل والتعاون الداخلي والخارجي مع الجمعيات والهيئات والمنظمات. وتتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من: نبيل ابراهيم البواب، أسامة عبد القادر الأرناؤوط، سميرة سامر عاصي، ايليا رفيق المشنتف، جيهان باسم الزعتري، بانا نزيه الكلش، غادة خليل ايوب، رامي زياد العلايلي، ناصر محيي الدين سليم حمود، سلطان محمد الدندشلي، مزين ناصر صباغ، رودني وديع كرم.

وكانت النائب بهية الحريري عقدت في مجدليون سلسلة اجتماعات مع الهيئة التأسيسية للجمعية تحضيرا لـ»ماراتون صيدا الدولي» بحضور مدير السباق الدكتور أحمد خليفة ومساعده محمد غدار جرى خلالها وضع الخطوط العريضة للسباق والبدء بانجاز الخطوات والاجراءات المطلوبة لتحديد مسار الماراتون بالتنسيق مع الجهات الرسمية والأمنية المعنية ضمن نطاقه.

وفي سياق التعريف بالجمعية واهدافها والتحضير للماراتون جرت سلسلة زيارات ولقاءات شملت: الرئيس فؤاد السنيورة، وزارة الشباب والرياضة، المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، محافظ الجنوب منصور ضو، قائد قوات اليونيفيل العاملة في جنوب لبنان الجنرال مايكل بيري، رئيس فرع مخابرات الجيش في الجنوب العميد الركن خضر حمود، قائد منطقة الجنوب الاقليمية في قوى الأمن الداخلي العميد سمير شحادة، رئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي، نائب رئيس المكتب السياسي للجماعة الاسلامية في لبنان الدكتور بسام حمود، الامين العام للتنظيم الشعبي الناصري الدكتور اسامة سعد، الدكتور عبد الرحمن البزري، رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في صيدا والجنوب محمد حسن صالح، رئيس جمعية تجار صيدا وضواحيها علي الشريف.

كما عقدت الهيئة التأسيسية لجمعية صيدا ماراتون الدولية اجتماعا مع رئيسة جمعية بيروت ماراتون مي الخليل للافادة من خبرات الجمعية في مجال تنظيم السباق وعقدت ورشة عمل للتعرف على كيفية تنظيم الماراتون في مكتب الجمعية. كما عقد لقاء تنسيقي مع رئيس الاتحاد لألعاب القوى رولان سعادة.

وحسب منظمي السباق المقرر في 23 نيسان يجري التنسيق مع آمر مفرزة سير الجنوب المقدم محمد الحلبي لتحديد مسار الماراتون، ومع مدارس الشبكة المدرسية لصيدا والجوار. ويتم التواصل مع عدد من المؤسسات السياحية والاقتصادية والمصرفية من اجل تنظيم الرعاية الرسمية والإعلانية.