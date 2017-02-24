جمعية سلا يجدد الفوز على هومنتمن ويتأهل لنهائي “سلة” دبي

جدد فريق جمعية سلا المغربي الفوز على هومنتمن مساء الجمعة في المباراة نصف النهائية التي جمعت الفريقي ضمن بطولة دبي الدولية بكرة السلة، وذلك بنتيجة (96-87).

وسيواجه سلا فريق الرياضي في النهائي يوم السبت بعد فوز الأخير على الحكمة اليوم ايضاً بنتيجة (89-75).

وعانى هومتتمن كثيراً خصوصاً في النصف الثاني، وهو لم يتمكن من فرض نفسه وشخصيته على مجريات المباراة، خصوصاً في الاداء المتسرع من بعض اللاعبين.

وشهدت المباراة عشرات التسديدات الضائعة للفريق اللبناني في ظل آداء غير مقنع وغياب التركيز في اغلب فترات اللقاء.

وانتهى الربع الاول بالتعادل بين الفريقين (24-24)، وفي الربع الثاني تقدم هومنتمن لبعض الدقائق قبل ان يستعيد سلا المغربي التقدم وينهي هذا الربع لمصلحته بنتيجة (49-47).

وفرض سلا نفسه بقوة في الربع الثالث ورفع الفارق سريعاً مع استمرار ضياع هومنتمن هجومياً، وانتهى هذا الربع بنتيجة (71-65)، قبل أن ينهي الفريق المغربي اللقاء لمصلحته بالرغم من الضغط الذي فرضه هومنتمن في الدقائق الأخيرة من الربع الرابع.

وتلعب مباراة تحديد المركز الثالث والرابع والمباراة النهائية يوم السبت.