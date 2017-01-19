جمعية خريجي المقاصد –صيدا استضافت د. وليد عربيد في ندوة حول ” الشرق الأوسط.. خيارات ومصالح”

اقامت جمعية خريجي المقاصد في صيدا ندوة سياسية بعنوان ” الشرق الأوسط.. خيارات ومصالح ” القاها الدكتور وليد عربيد رئيس المرصد اللبناني للعلاقات الاقتصادية والاستراتيجية واستاذ العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية ، وذلك في مقر الجمعية في صيدا بحضور حشد من الشخصيات ومن رجال سياسية وفكر ومثقفين ومهتمين، وكان في استقبالهم اعضاء المجلس الاداري للجمعية .

بعد ترحيب وتقديم من الصحافي نهاد حشيشو الذي شكر لجمعية خريجي المقاصد تنظيمها واستضافتها لهذه الندوة ، تحدث امين عام جمعية الخريجين الدكتور عادل سكاكيني مرحبا بالمحاضر والحضور ، وقال : في ظل هذا الكم الهائل من البروباغندا أحببنا أن نعرف المعلومات حول موضوعنا ” الشرق الأوسط ” من مصدرها بطريقة علمية ، وهل نتوقع تغييرا في الجغرافيا وما هي الخارطة القادمة للشرق الأوسط؟!.

ثم تحدث عربيد مقدما عرضا توضيحيا لـ”مصطلح الشرق الأوسط” مبرزا مضامينه السياسية والاقتصادية وموقعه من الصراع الدولي ، وراى ان هناك تبدلا حصل في طبيعة النظم العالمية القائمة منذ ان انهار الاتحاد السوفياتي ومعسكره الشرقي في مطلع التسعينيات وبروز ما سمي انذاك بالنظام العالمي الجديد الذي تزعمته الولايات المتحدة . وقال: لقد اطلق هذا النظام مضمونا مستجدا للواقع الدولي اساسه هيمنة العولمة على مفاصل اقتصادات العالم وحركة التبادل الثقافي والاجتماعي وبدء تشكل وقائع سياسية معينة .

واعتبر الدكتور عربيد ان تجربة السنوات الماضية ومنذ ان بدأت العولمة تسيطر على حركية المجتمعات وعلاقات بعضها بالآخر قد اظهرت فشلها كونها تحولت الى تعسف وتوحش بدلا من ان تقرب الشعوب، وقال: هذا الأمر انعكس سلبا على مشروع الشرق الأوسط الجديد الذي شهد تراجعا في انطلاقته ومساره اللاحق . وقد تلازم مع مسار هذا المشروع اندفاعة جامحة للتطرف الديني متلبسا لبوس الارهاب والعنف المتفلت وذلك بتشجيع من اصحاب هذا المشروع وعلى راسهم الولايات المتحدة . وتداخلت من ضمن هذا المسار التناقضات المصلحية بين الدول الكبرى كروسيا والصين والاقليمية كايران وتركيا ومصر في صراع محتدم حول الثروات الطبيعية والمواقع الجيوسياسية ، ومما زاد الأمر تعقيدا عدم حل المسألة الفلسطينية وبروز حركات الربيع العربي بارهاصاته وفشله في تحقيق اهدافه في التغيير والديمقراطية .

وركز عربيد في شرحه لمفهوم الشرق الأوسط وواقعه على الشعوب العربية في اطار هذا الأمر ومحاولات اقامة دولة كردية والسعي الدولي لتقسيم المنطقة والفشل الحاصل في تقسيمها والنجاح غير المكتمل بامكانية هذا الأمر في العراق .

وختم بالدعوة الى وعي المخاطر المحدقة بالواقع الجيوسياسي في الأقطار العربية من السودان الى دول شمال افريقية اضافة الى مخاطر داخلية ماثلة على دول الخليج . ثم كانت مداخلات واسئلة من قبل الحضور اجاب عليها المحاضر .