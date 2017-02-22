جمعية بيروت ماراتون تطلق سباق «Bankmed» للشباب

أكّد المدير العام لوزارة الشباب والرياضة زيد خيامي أن جمعية بيروت ماراتون باتت في موقع من الصعب اللحاق بها على صعيد تنظيم سباقات في الركض ذات مواصفات إحترافية وانّ سباق الماراتون الذي تنظّمه سنوياً هو اليوم الحدث الأبرز في العالم العربي. كلام خيامي جاء خلال تمثيله وزير الشباب والرياضة محمد فنيش في المؤتمر الصحافي الذي عقدته الجمعية بمناسبة الإعلان عن تنظيم سباق «Bankmed» للشباب في نسخته الثالثة والمقرّرة الأحد 2 نيسان المقبل في منطقة ضبيّه تحت شعار «لإنّو بيركض للوطن.. ركضلو» في مبادرة دعم معنوي للجيش اللبناني.

وحضر المؤتمر الذي عقد في المركز الرئيسي لبنك البحر المتوسط في كليمنصو من الفاعليات أحاطوا بمي الخليل رئيسة جمعية بيروت ماراتون وهم إلى جانب خيامي، ممثلون لقائد الجيش العماد جان قهوجي العقيد هيثم ضنّاوي واللواء إبراهيم بصبوص المدير العام لقوى الأمن الداخلي العميد حسين خشفة واللواء عباس إبراهيم المدير العام للأمن العام المقدم عماد دمشقية والمدير العام للتربية فادي يرق ورئيس منطقة بيروت التربوية محمد الجمل وممثل بنك البحر المتوسط رئيس مجموعة الأعمال المصرفية بالتجزئة فادي فليحان ورئيس بلدية ضبيّة عوكر حارة البلانة وزوق الخراب قبلان الأشقر والأمين العام للجنة الأولمبية نائب رئيس جمعية بيروت ماراتون العميد المتقاعد حسان رستم و الدكتور أحمد خليفة ممثل رئيس إتحاد ألعاب القوى رولان سعادة وممثل رئيس جمعية الصليب الأحمر اللبناني إنطوان الزغبي رئيسة جهاز الإسعاف والطوارئ روزي بولس ورئيس جمعية سكيلد التي تعنى بالتلامذة ذوي الصعوبات التعلّمية نبيل قسطا والسيدة كلود صبّاغة والزميلة هبة زيدان عن تلفزيون المستقبل (الناقل الرسمي) إلى ممثلين لهيئات وقطاعات نقابية ومؤسسات تربوية وجمعيات خيرية وأندية رياضية.

النشيد الوطني ثم ترحيب من المستشار الإعلامي لجمعية بيروت ماراتون حسان محيي الدين بعدها كلمة فليحان الذي أشار إلى أن بنك البحر المتوسط وجمعية بيروت ماراتون يتشاركان في الرؤية والأهداف التي ترمي إلى دعم الرياضة والصحة والسياحة والمجتمع بأكمله ولذا نفاخر بأن نكون من أبرز المتعاونين مع هذه الجمعية وبدعمنا لأنشطتها الرياضية السنوية التي تجمع العديد من الرياضيين على المستويين المحلي والعالمي ولما يمثّل هذا الحدث الرياضي المميز من أهمية خاصة لدينا إذ يقع ضمن مجموعة متنوعة من النشاطات الرياضية والتربوية التي ندعمها إيماناً بقيمتها الوطنية الكبيرة. ولفت إلى أننا في سعي دائم لدعم جيل الشباب ومواكبة حاجاتهم المتطورة والديناميكية لذلك أطلقنا برنامج Youth Program وهو برنامج رائد ومصمّم بطريقة مبتكرة ومعزّز بخدمات وميزات فريدة ليحاكي كافة حاجات ومتطلبات الشباب اليوم وإننا نؤمن بالدور الذي سيلعبه الشباب في مجتمعنا لإعادة النهوض بمؤسساته ونعمل بإستمرار على تقديم الأفضل لهم ليصبحوا بالتالي غد لبنان المشرق.

وفي كلمته قال الأشقر انه بعد النجاح الباهر لسباقي الشباب في العامين الماضيين اللذين شارك فيهما آلاف العدائين والعداءات من الفئات العمرية 7 – 17 سنة والذين جاءوا من كافة المناطق ومن مدارس ونوادٍ عديدة وبمشاركة جمعيات أهلية، نعيد التجربة مرة جديد لنبرهن للبنانيين وللعالم أن الرهان على الشباب هو رهان ناجح يستحقه الوطن.

وتكلّم قسطا عن أهمية سباق الشباب في رفع الوعي بالنسبة لمختلف القضايا يما فيها قضية إحترام حقوق ذوي الإحتياجات الخاصة وحقهم بالدمج في مختلف المجالات لافتاً إلى مشاركة أكثر من 20 مدرسة في سباق العام الماضي ساهمت في دعم هذه القضية ورفع درجة الوعي في المجتمع حول المجموعة الكبيرة من التلامذة الذين يعانون من التهميش لأنهم من ذوي الإحتياجات الخاصة أو فقط لكونهم من ذوي الصعوبات التعلّمية.

ونقل خيامي تحيات الوزير محمد فنيش وأوضح أنه أبلغه الإعلان ومن على منصة جمعية بيروت ماراتون عن قرب إعتماد «الوثيقة الشبابية» ضمن السياسة الشبابية التي إعتمدتها الوزارة بعدما أقرّت في مجلس الوزراء وهي بطاقة تخوّل صاحبها من عمر 16 – 28 سنة الحصول على مزايا وحسومات في العديد من المجالات وأشار إلى أن الشباب اللبناني هو الأفضل في المنطقة لجهة ما يتمتّع به من مؤهلات ومزايا ويحتاج الرعاية والدعم. وتوقّف عند رعاية الشركات والمؤسسات المصرفية للنشاطات الرياضية واعتبرها حيوية وضرورية موجهاّ الشكر لإدارة بنك البحر المتوسط على ثقته بالجمعية وبفئة الشباب وداعياً لمبادرات مماثلة لدعم الإتحادات الرياضية والجمعيات مثل جمعية بيروت ماراتون وختم بالتحية إلى الجيش اللبناني سياج لبنان والحامي للسلام.

وختمت الخليل بكلمة أشارت فيها إلى أن هذا السباق له صفة التمايز لكون المشاركين هم من تلامذة المدارس الذين نغرس فيهم ثقافة الرياضة ليصبحوا أبطال المستقبل ويكون لديهم هدف يركضون من أجله ولهذا فإننا هذا العام إخترنا هدفاً عزيزاً وغالياً هو دعم الجيش الذي يعتبر عنوان الشرف ورمز التضحية ومعنى الوفاء والمحبة والسلام وباعث الأمان وحامي الأرض والكرامة ومن أجل ذلك كان شعار السباق: «لإنّو بيركض للوطن… ركضلو».

وإذ نوّهت بدعم المجلس البلدي في ضبيّه وجّهت التحية لرئيسه الوفي والمقدام قبلان الأشقر على رقي تعاطيه وتعاونه في مجال التسهيلات التنظيمية وكشفت أن جائزة ميلاني فريحة ستكون ضمن مراسم التكريم في السباق هذا العام وللسنة الثالثة على التوالي ووجهت الرحمة لروحها التي تبقى حاضرة معنا.

وختمت الخليل بشكر كل المساهمين في إنجاح السباق ولا سيما بنك البحر المتوسط بشخص محمد علي بيهم المدير العام التنفيذي وفادي فليحان.