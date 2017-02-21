جمعية الصناعيين بعد لقاءالخطيب: المعالجات المقترحة للنفايات تشكل خطرا على استمرارية بعض الصناعات

التقى وزير البيئة طارق الخطيب في مكتبه في الوزارة قبل ظهر اليوم، وفدا من جمعية الصناعيين برئاسة فادي الجميل، وجرى عرض لشؤون الصناعة اللبنانية وأهمية الالتزام بالمعايير البيئية.

الجميل

وبعد اللقاء، قال الجميل: “وضعنا معالي الوزير في صورة تواصلنا مع القضايا البيئية والالتزامات وتوافقنا على أن يقوم وزير البيئة بجولة على عدد من المصانع ولا سيما المصانع التي تهتم بالتدوير. وعرضنا لموضوع معالجة مخلفات النفايات الصلبة وضرورة أن تأتي المعالجة ضمن استراتيجية كاملة تقوم على سلسلة معروفة من تخفيف للنفايات وفرز وتدوير وتسبيخ ثم معالجة، وناشدناه مساعدة المصانع التي تعتبر المخلفات مواد أولية وأساسية لصناعات عديدة تؤمن فرص عمل كثيرة للعديد من العائلات”.

أضاف: “إن بعض المعالجات المقترحة مثل الحرق الكامل تشكل خطرا على استمرارية هذه الصناعات وعلى استمرارية هذه العائلات وبالتالي لا نريد حرق الاخضر واليابس بل نريد الحفاظ على صناعة الكرتون وصناعة الكتب والتغليف والتي تدخل في صادراتنا الصناعية حول العالم، اضافة الى تصدير البلاستيك الى الدانمارك واميركا”.

نادي الشرق للحضارات

ثم عقد الخطيب اجتماعا بوفد نادي الشرق للحضارات برئاسة رئيسه ايلي السرغاني الذي أطلعه على تحضيره لمشروع غابة السفراء البيئية للسلام، بالتعاون مع بلدية إهدن زغرتا. وطلب الوفد أن “يكون هذا المشروع برعاية وزير البيئة”، شارحا للوزير “روزنامة عمل النادي ومن بينها السفر المقرر الى اوستراليا بهدف خدمة الحوار والتواصل بين لبنان والانتشار”.

التيار الوطني الحر

ومن زوار وزير البيئة وفد من “التيار الوطني الحر” في قضاء بعبدا برئاسة ربيع طراف، ثم رئيس بلدية عرسال باسل الحجيري الذي بحث في موضوع إنشاء محطة تكرير لمياه الصرف الصحي، فوفد من بلدة الزعرورية.