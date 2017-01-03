جماهير فالنسيا تملأ الساحات احتجاجا على مالك النادي

احتج المئات من جماهير نادي فالنسيا الاسباني على مالك النادي السنغافوري بيتر ليم، خارج ملعب “ميستايا”.
وجاءت هذه الوقفة الغاضبة عقب هزيمة تاريخية مني بها فريق الخفافيش أمام سيلتا فيغو بأربعة أهداف لهدف في ذهاب دور الـ16 لبطولة كأس الملك الاسباني.
ويشهد فالنسيا حالة سيئة على مستوى النتائج والأداء في البطولات عامة.
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