جماهير برشلونة تهاجم إنريكي في كامب نو

عاش لويس إنريكي المدير الفني لبرشلونة لحظات حرجة قبل بداية مباراة الفريق أمام ليغانيس مساء الأحد ضمن منافسات الجولة 23 من الدوري الإسباني.

ونقلت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية أن الحضور الجماهيري بملعب “كامب نو” معقل البارسا بلغ 70 ألف متفرج، استقبلوا نجوم الفريق بترحاب شديد، بمجرد دخول الملعب، لإجراء عمليات الإحماء.

ولكن الموقف كان مغايرًا تمامًا للمدير الفني للفريق لويس إنريكي، الذي هتفت بعض الجماهير باسمه قبل المباراة، إلا أن هناك فئة أخرى أطلقت صافرات الاستهجان ضده غضبًا من الخسارة الثقيلة أمام باريس سان جيرمان برباعية نظيفة مساء الثلاثاء الماضي في ذهاب دور ال16 لدوري أبطال أوروبا.

ويحتاج البارسا لمعجزة من أجل تعويض الخسارة برباعية من أجل التأهل لدور الثمانية لدوري أبطال أوروبا، وإلا سيودع المسابقة الأوروبية من الدور الثاني لأول مرة منذ عام 2007، عندما خرج أمام ليفربول.