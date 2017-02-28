جماعات الحوثي تمنع موكبا أمميا من دخول تعز

منع الحوثيون، الثلاثاء، وكيل الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ستيفن أوبراين من دخول تعز المحاصرة. إذ اطلقوا النار على موكب أوبراين لمنعه من زيارة المدينة التي يتهدد الجوع والمرض سكانها المحاصرين، فيما أكد مكتب الصحة أن موكب أوبراين عاد إلى محافظة إب.

الصليب الاحمر

وأدان الصليب الأحمر الدولي التصعيد في اليمن، مشيرا إلى أن “الصراع يقرب البلاد من المجاعة، حسب ما صرح مسؤول من المنظمة الدولية”.

وأضاف المسؤول، إن هناك تصعيد واضح في الصراع اليمني وثمة حاجة للاستعداد للوفاء باحتياجات المواطنين في الحديدة حيث يعيش نحو نصف مليون شخص.

المخلافي

من جانبه، وصف نائب رئيس الوزراء وزير خارجية الجمهورية اليمنية عبد الملك المخلافي، ما تعرض له أوبراين في تعز بأنه “يكشف حجم معاناة تعز وما تعيشه”.

وقال المخلافي في حسابه على تويتر، إن الانقلابيين يكشفون كل يوم وجههم الإجرامي المستهين بالمجتمع الدولي والقضايا الإنسانية وهو ما تكشف اليوم بمنع السيد استيفن أوبراين من دخول تعز.

وأضاف، إطلاق النار على موكب أوبراين وإشعال معركة من قبل المليشيا لمنعه من زيارة تعز تقتضي موقف قوي منه ومن الأمم المتحدة.

واضطر مسؤول العمليات الإنسانية ستيفان أوبريان لإلغاء زيارة كانت مقررة لمدينة تعز التي تسيطر عليها القوات الحكومية ومحاصرة جزئيا من المتمردين، بسبب القصف، بحسب مصادر متطابقة.

بدوره، قال الضابط أسامة الشرعبي مسؤول أجهزة الأمن في مدينة تعز التي تسيطر عليها القوات الموالية للحكومة، إنه سمع دوي قصف على الطريق الذي كان يسلكه موكب أوبريان ما منع وصوله إلى تعز ثالث أكبر مدن اليمن، والمحاصرة جزئيا من المتمردين منذ نحو عامينن بحسب ما اوردت وكالة فرانس برس.



كما اكد مصدر في الأمم المتحدة، أن “موكب أوبريان الذي كان يتقدم في منطقة نزاع، تعطل لدواع أمنية”، دون مزيد من التفاصيل.

