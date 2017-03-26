جلستان لمجلس الوزراء لإنهاء الموازنة ومتابعة ملف الكهرباء

يعقد مجلس الوزراء جلستان متتاليتان، غدا الاثنين وبعد غد الثلاثاء، إحداهما ستخصص لاجراء قراءةٍ اخيرة على مشروع الموازنة تمهيدا لاقرارها، والثانيةُ ستخصص لموضوع الكهرباء، في وقت بات من المؤكد أن يشهد نيسان اقرارا لسلسلة الرتب والرواتب.

وأفادت معلومات صحافية الى ان “هناك إرادة داخلية واضحة لبت الملفين من دون تأخير ولا الوقت يسمح بالمماطلة، ولا الزمن ينتظر مزيدا من السيناريوهات”.

وأشارت إلى أن “مجلس الوزراء سيبت الصيغة النهائية للموازنة المالية ومجلس النواب يترقب من الحكومة ان تحيل اليه الصيغة الانتخابية ايضاً”، لافتةً إلى أنه “بالانتظار تتواصل المؤشرات السياسية بالظهور تدريجيا في ايمان الكل ان لا قدرة على الهروب من جوهر النسبية وغايتها التمثيلية، من خلال تقسيمات لا تحاكي المطلوب وطنياً”.

بدوره، دعا رئيس “اللقاء الديمقراطي” النائب وليد جنبلاط عبر “تويتر” إلى “الكف عن التطبيل والتزمير لخطة الكهرباء الجديدة التي اذا ما اقرت سيزداد عجز الموازنة الى الخمسين في المئة”، مؤكداً أن “الاصلاح اولا”.

من جهته، أكد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق أنه لا يرى في الأفق تمديد جديد لمجلس النواب “ولكن لا انتخابات دون قانون جديد”، مشددا على أن “احتمالات الوصول الى قانون جديد عالية والباب مفتوح أمام النقاش على قاعدة ايجابية ولا بد من الوصول الى نتيجة ما لأن لا أحد يستطيع تحمل الفراغ ولا أحد يستيطع أن يتحمل مسؤولية هذا الفراغ”.

ولفت الى أن “المغامرة بالذهاب الى الفراغ يعني اعادة البلد الى نقطة الصفر ولا أحد من الافرقاء مستعد أن يتحمل مسؤولية كارثة سياسية من هذا النوع. الفراغ ممنوع وعاجلا أم أجلا على الجميع أن يضحي، خصوصا أن خطورة الفراغ أكبر بكثير من فكرة تقديم التنازلات. وبلد لا يوجد فيه مجلس نواب شرعي يعني لا يوجد بلد”.