جلسة تشريعية الاربعاء.. والمستقبل: لقانون يرتكز على الأكثري والنسبي

يكتمل نصاب المؤسسات الدستورية كلّها، في الجلسة النيابية التشريعية الاربعاء صباحاً، وفي مجلس الوزراء الذي ينعقد بعد الظهر في السراي الكبير.

وإذا كانت البنود الأكثر أهميةً بالنسبة إلى المؤسسات هي الموازنةَ العامة، والأكثر تأثيرا على الناس هي سلسلةَ الرتب والرواتب، فإنّ النجم غير المعلن لهذه الجلسات مرشّح ليكون قانونا جديدا للانتخابات النيابية.

ومن المؤكد أن مواقف الكتل النيابية باتت متوافقة على ضرورة إقرار قانون جديد، حيث أكدت كتلةُ المستقبل النيابية ضرورة إقرار قانون جديد للانتخابات يرتكز على النظامين الأكثري والنسبي.

ورحبت خلال إجتماعها الأسبوعي في بيت الوسط برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة بانعقاد الجلسة العامة التشريعية لمجلس النواب يومي الأربعاء والخميس، مشيرة الى ان عودة العمل بشكل كامل وطبيعي في الهيئة العامة من شأنه إعادة تنشيط عمل جميع المؤسسات الدستورية ودورها التشريعي والرقابي والتنفيذي في البلاد.

وشددت الكتلة على أهمية إقرار الموازنة العامة من قبل الحكومة لكي ينصرف مجلس النواب إلى دراستها وإقرارها بهدف انتظام الأمور المالية للمؤسسات وانطلاق عجلة المشاريع.

بدوره ، لفت تكتل التغيير والإصلاح الى ضرورة اتخاذ القرار السياسي لاقرار قانون انتخابي جديد يعطي اللبنانيين حقهم. وفي حال رفضت القوى إقرار القانون يحق للمواطنين أن يثوروا على السلطة السياسية التي تمنع عنهم الانتخاب عبر التمديد لمجلس النواب أو عبر الانتخاب وفق قانون لا يعكس صحة التمثيل”.

وأضاف: “إن التيار لن يقبل بالتمديد الثالث لمجلس النواب ولا بقانون الستين، فلدينا الكثير من الخيارات السياسية والشعبية لمنع فرض أي أمر واقع محتوم باعتماد الستين، ونحن أمام طروحات قوانين جدية، إن كنا نريد أن نكون أمام نظام طائفي فالقانون الارثوذكسي يعكس التمثيل الصحيح. أما إذا اردنا نظام علماني فالنسبية هي الحل، وعندما وجدنا أن الطرحين غير مقبولين ذهبنا لدراسة القانون المختلط، وهذا دليل على التضحية التي يقدمها التيار الوطني الحر”.

من جانبها رحبت كتلة “الوفاء للمقاومة” باستئناف انعقاد الجلسات التشريعية في مجلس النواب، باعتباره مؤشراً على تعاون السلطات وإنتظام عمل المؤسسات.

وجددت في اجتماعها الاسبوعي تأكيدها “اعتماد النسبية الكاملة مع الدائرة الواحدة أو الدوائر الموسعة كصيغة تلتزم المناصفة وتؤمن الشراكة الحقيقية وتحقق صحة التمثيل وفاعليته”، مشددة على “رفضها قانون الستين والتمديد”، ومعتبرة ان “وضع قانون جديد للإنتخاب هو تعهد التزمته الحكومة في بيانها الوزاري رغم معرفتها المسبقة بالفترة المتاحة لها من أجل انجازه، وإن الإخلال بهذا التعهد سيؤثر حكما على الثقة بحكومة استعادة الثقة”.