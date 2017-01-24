“جفش” تهاجم مواقع للجيش الحر غربي حلب

قال مسؤولون من المعارضة السورية الثلاثاء، إن جماعة متطرفة هاجمت وسيطرت على بعض مواقع جماعات تابعة للجيش السوري الحر في شمال غرب سوريا، وتشارك في محادثات السلام في كازاخستان.
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من جبهة “فتح الشام” التي كانت تعرف من قبل باسم “جبهة النصرة” قبل أن تغير اسمها.
كما أضاف مسؤول من إحدى جماعات المعارضة وهي الجبهة الشامية، لرويترز أن الهجوم الذي نُفذ في مناطق ريفية غربي حلب بدأ أثناء الليل، وكان الأول الذي تهاجم فيه جبهة فتح الشام جماعات الجيش السوري الحر في المنطقة.
وقال قائد آخر إن “فتح الشام” استهدفت القضاء على الثورة، مضيفاً أنها سيطرت على بعض المناطق البعيدة عن مقرها.
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