جعجع للمشنوق: المطلوب عودة سعد ريشا سالماً وتوقيف الفاعلين

اتصل رئيس حزب “القوات اللبنانية” الدكتور سمير جعجع بكل من وزير الداخلية نهاد المشنوق ووزير الدفاع يعقوب الصراف طالباً منهما وضع كل جهودهما لإنهاء عملية خطف رجل الأعمال سعد ريشا بأسرع وقت ممكن، خصوصاً أن الأجهزة اللبنانية اللبنانية التي نجحت نجاحاً مميزاً وباهراً في مواجهة الشبكات الإرهابية والقوى التكفيرية لا يمكن إلا أن تنجح في وضع حد لممارسات من هذا النوع.

واعتبر جعجع أن لبنان بفضل أجهزته الأمنية تحول إلى الدول الأكثر استقراراً في العالم في الآونة الأخيرة، وبالتالي من غير المقبول تشويه تلك الإنجازات وسمعة لبنان من خلال عمليات اختطاف بين الحين والآخر.

وطلب جعجع من المشنوق والصراف الا تنتهي هذه العملية على غرار سابقاتها، حيث أن المطلوب أولاً عودة ريشا سالماً إلى عائلته وأهله وبيئته، كما أن المطلوب أولاً وثانياً توقيف الفاعلين وسوقهم إلى العدالة من أجل إعادة ثقة الناس بوجود دولة ساهرة على أمنهم، سيما مع الانطلاقة الجديدة للعهد والواعدة.​