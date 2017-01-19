جعجع: كلام ظريف عن تفاهم إيراني سعودي أدى الى انتخاب رئيس غير صحيح

غرّد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع عبر “تويتر” قائلاً:” مع احترامي لوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، فإن كلامه البارحة عن تفاهم ايراني-سعودي أدى إلى الانتخابات الرئاسية في لبنان غير صحيح.”

وأكّد جعجع ان “الانتخابات الرئاسية اللبنانية هذه المرة جرت بمبادرات لبنانية بحتة وخطوة خطوة، مما قطع الطريق أصلاً على أي تدخلات خارجية. وبكافة الأحوال لو كان بالفعل هناك أي تفاهم ايراني سعودي مسبق على الانتخابات الرئاسية فلماذا لم يظهر اي مؤشر على هذا التفاهم قبيل حصول الانتخابات او عند حصولها، مما يؤكد عدم وجود هكذا تفاهم.”

وختم جعجع بالقول:”ان معالي وزير خارجية إيران حر في نسب ما يريد لنفسه، ولكن هذا لا يعني أن هذا ما حصل، وخصوصاً ان العالم كله يعرف ان لا وجود لقنوات اتصال بين السعودية وايران في هذه المرحلة”.