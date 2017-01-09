جعجع: المكان الوحيد حيث لم يتمكن محور 8 آذار الاقليمي من التقدم هو لبنان

اكد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ان “محور 14 آذار في منطقة الشرق الأوسط حالته ليست على ما يرام، في سوريا والعراق واليمن وسواها، ولكن المكان الوحيد حيث لم يتمكن محور 8 آذار الاقليمي من التقدم هو لبنان، فهذا المحور كان يريد ان يحدث في لبنان ما حصل في اليمن، لقد كانت الخطة تقضي بعدم انتخاب رئيس جمهورية من جديد وبقاء حكومة الأمر الواقع والمجلس النيابي على حالهما، وأن تبقى الحركة السياسية مشلولة، فكان قرارنا صعباً ولكنه أساسيٌ وجوهري، فالوضع انتقل منذ ثلاثة اشهر الى اليوم من مكان الى مكان آخر”.

كلام جعجع جاء في عشاء لمناسبة الأعياد المجيدة، اقامته منسقية القوات اللبنانية في مدينة بشري. وشارك في العشاء نائبا منطقة بشري ستريدا جعجع وايلي كيروز، رئيس بلدية بشري فرادي كيروز، رئيس لجنة جبران الوطنية الدكتور طارق الشدياق، المجموعات الحزبية والماكينة الانتخابية.

وقال جعجع ان “أي وجود للدولة في لبنان هو مكسب لنا والعكس صحيح، لقد نقلنا الوضع في البلد من مكان سيء الى مكان أفضل يصلح أن يكون انطلاقة ليتحول الوضع ممتازاً وجيداً جداً، على أمل ان نتمكن في العام 2017 إكمال ما بدأناه في العام 2016”.

ستريدا جعجع

بدورها، ألقت النائب جعجع كلمة استهلتها بالترحيب بالحاضرين ومعايدتهم، فقالت:“ان العام 2016 كان سنةً مباركة بالنسبة لنا على المستوى السياسي والقانوني والانمائي والانتخابي، فما قمنا به من إنماء هو نتيجة ورشة عمل وتشابك بين النواب والبلديات واللجان”.

وأضافت:”أنا مثلكم أنتمي الى حزب القوات اللبنانية وعلى رأسه “الحكيم” الذي صُنف رجل العام 2016 ليس صدفةً بل لأنه سعى الى المصالحة المسيحية-المسيحية ورشح خصمه السياسي الى رئاسة الجمهورية، فهو كان يستشرف ما سيحصل في المستقبل، الأمر الذي لم نكن نحن نراه آنذاك”.

وتوجهت جعجع بالشكر الى زميلها ايلي كيروز “لما قام به من جهود لإلغاء المادة 522 من قانون العقوبات التي تُسقط العقوبة عن المغتصب في حال تزوج ضحيته”.

وعلى المستوى الانتخابي، أشارت جعجع الى أن “الانتخابات البلدية في بشري كانت عرساً ديمقراطياً وقد فزنا بها، ولكن بعد وصول المجلس البلدي الحالي برئاسة فريدي كيروز تحقق انجازات هائلة في 7 أشهر، وهذا الأمر يُرضيني لأن خيارنا كان صائباً”.

وفي الختام، أملت جعجع ان “ينتهي انجاز بيت الطالب في نهاية العام 2017، كما أبشركم أنه سيصبح لدينا بيت للراحة للعجزة، سينطلق العمل به هذا العام، وهناك مشروع زراعي لن أتحدث عنه الآن سنحقق من خلاله كل ما يحلم به أهلنا في المنطقة”.