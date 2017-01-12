جعجع: الحكومة أثبتت جديتها في متابعة الطيور في المطار

غرد رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع عبر “تويتر”: “مرة جديدة، وبأمر دقيق وحساس، أظهرت الحكومة ورئيسها مدى جديتهما في متابعة الأمور من خلال التدابير السريعة والواضحة والمناسبة التي اتخذاها بشأن الطيور على مطار بيروت. برافو للحكومة، على أمل أن تترجم هذه الفعالية في الأمور الكبيرة وفي طليعتها قانون جديد للانتخابات والموازنة العامة”.
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