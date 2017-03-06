جعجع استقبل نائبين في البرلمانين السري لانكي والايطالي

إستقبل رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع في معراب النائب في البرلمان السري لانكي روزي سينانياكي، والنائب في البرلمان الايطالي وعضو لجنة النقل وخدمات البريد والاتصالات ديبورا بيرغاميني، رئيسة قطاع المرأة في حزب الشعب الأوروبي دوريس باك والأمينة العامة الدولية للحزب الديموقراطي المسيحي في ليتوانيا Gintare Narkeviciute، في حضور مسؤولة العلاقات مع الأحزاب الخارجية المهندسة إلسي عويس ومسؤول العلاقات الخارجية في مصلحة طلاب القوات أنطوني النشار.

وبحث المجتمعون في الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، فضلا عن أهمية مشاركة المرأة في الحياة السياسية التي تنعكس إيجابا في المجالات كافة وفق التجارب الخاصة لهن في مجتمعاتهن.