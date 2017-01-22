جعجع: احباط الاجهزة الامنية لعملية التفجير يعطينا المزيد من الأمل بقيام دولة حقيقية وقادرة في كل المجالات

أدلى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع بالتصريح الآتي:

“نجحت الأجهزة الأمنية اللبنانية مرة جديدة في إحباط عملية تفجير داخل أحد مقاهي شارع الحمراء ونجّت لبنان من كارثة، ما يثبت ان الدولة اللبنانية قادرة قديرة عندما يكون هناك من قرار سياسي واضح بشأن ما، هذا ما هو الأمر عليه بما يتعلق بمواجهة الإرهاب في لبنان الى حد ان الأجهزة الأمنية تمكنت من انجاز ما عجزت عنه أعتى أجهزة الأمن المشهود لها في كثير من دول العالم، الأمر الذي يعطينا المزيد من الأمل بقيام دولة حقيقية وقادرة في كل المجالات في لبنان بدءاً من تفكيك شبكات الخطف والفدية في البقاع، مروراً بتنظيف الإدارة اللبنانية من كل فساد، وليس انتهاء بالدفاع عن كل شبر من لبنان.”