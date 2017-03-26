جريمة مروعة تهز مصر.. عامل يغتصب رضيعة بعد خطفها

في جريمة هزت الشارع المصري، اغتصب عامل بمركز بلقاس في الدقهلية، طفلة رضيعة عمرها سنة و8 أشهر، بعد خطفها من أمام منزلها، وتوجه بها إلى مبنى مهجور، واعتدى عليها.

وفيالتفاصيل، تلّقى مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من مدير مباحث المديرية، بوصول بلاغ لمركز شرطة بلقاس، من “نهى . ص” والدة الطفلة الرضيعة “جنا” وعمرها عام واحد و8 أشهر، من إحدى قرى بلقاس تتهم فيه عامل يدعى “إبراهيم.م” يبلغ من العمر 35 عاماً، باغتصاب طفلتها مما تسبب في إصابتها بنزيف حاد، وتم نقلها إلى المستشفى للعلاج.

وأفادت المواقع الالكترونية المصرية الى أن الطفلة تقبع في المستشفى بين والحياة والموت، إثر إصابتها بجرح قطعي في غشاء البكارة ونزيف حاد في عضوها الأنثوي.

وتمكنت الشرطة من ضبط المتهم قبل هروبه، بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، بعدما خطف الطفلة أثناء لهوها أمام المنزل، وتوجه بها إلى حجرة بمبنى مهجور بالقرية، واغتصبها حتى فقدت الوعي، ثم أعادها إلى المنطقة التي أخذها منها بالقرب من منزلها.

من جهته، كشف جد الرضيعة أن هذه الجريمة ليست الأولى للمتهم، مؤكداً أنه سبق وقتل شخصا بالطعن، وحكم عليه بالسجن 15 عاما، ولكن “لجنة عرفية” حكمت بترك منزله، وذلك بعد قضائه 8 سنوات في السجن” .

وأضاف جد الطفلة: “المتهم قام من قبل بإشعال النيران في أحد المنازل بمركز بلقاس، بعد مشاجرة مع جاره، وتم حبسه 6 أشهر”.

وتابع: “الإعدام قليل عليه.. إحنا على قدنا ومنعرفش القوانين.. لكن اللي عنده 35 سنة وياخد طفلة عمرها سنة ونص ومبتعرفش تتكلم ويعمل فيها كده يبقى الإعدام قليل عليه.. وإحنا بنطالب بأقصى عقوبة عليه”.