جريصاتي: موجة التعرض لوزراء التيار الحر تضرب سمعة لبنان

اعتبر وزير العدل سليم جريصاتي خلال لقاء سياسي له في مكتب هيئة قضاء زحلة في التيار الوطني الحر ان “موجة التعرض لوزراء التيار واتهامهم بالفاسد ليست موجهة إلى هؤلاء الوزراء وإلى السمعة إنما موجهة إلى الكرامة والانسان فيما هو صادق فيه وتضرب وزراء هذا الفريق النظيف والنقي والصادق وبالتالي هي تضرب سمعة لبنان خاصة ونحن على مشارف استثمارات كبيرة”.

ولفت إلى ان “وزير العدل يستقبل اليوم شكوى اسمها وزير الطاقة سيزار أبي خليل وأخرى اسمها وزير الاتصالات جمال الجراح وسيحولها إلى النيابة العامة الاستئنافية ويطلب من النائب العام التحري عن مصادر المعلومات والغاية من القول ان الفساد مستشري في أشرف القوم وأنزههم”، مضيفا بأن “الغاية معروفة وهي الدفاع عن منظومة الفساد المتعددة في لبنان منذ الاستقلال وحتى اليوم”، مؤكدا ان “هذه المنظومة ستسقط في عهد الرئيس العماد ميشال عون ونحن نعلم اين تعقد الصفقات وأين تقف المشاريع الانمائية النظيفة”.

وأكد انه “سوف يصل من خلال وزارة العدل إلى كل مكامن الفسد ومحاربتها وهذا وعد قطعه جريصاتي على نفسه وعلى الشعب اللبناني”.