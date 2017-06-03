جريصاتي طالب باستكمال التعقبات في موضوع وفاة المواطنة العراقية فرح قصاب

طلب وزير العدل سليم جريصاتي، في بيان اليوم، من النائب العام التمييزي “اجراء التعقبات أو استكمالها في موضوع وفاة المواطنة العراقية فرح قصّاب في مركز الدكتور نادر صعب بعد خضوعها لسلسلة من الجراحات التجميلية”.
ولجأ جريصاتي الى المادة 14 من قانون أصول المحاكمات الجزائية لهذه الغاية، طالبا ب “اتخاذ التدابير الاحترازية والاحتياطية والعقابية اللازمة، من منطلق ان التحقيق الإداري الذي تقوم به وزارة الصحة العامة لا يعفي من المساءلة القضائية الواجبة”.
وضمن وزير العدل كتابه الأسباب المفصلة لاتخاذه مثل هذا الإجراء وإفادته بنتيجة التحقيقات ضمن ما تسمح به دائرة السرية، والتدابير المتخذة بالسرعة الممكنة.
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