جريح في حادث سير على طريق عام جزين

وقع حادث سير على طريق عام جزين – صيدا في محلة كفرفالوس بين (فان نيسان ابيض) يقوده عماد فاضل من بنت جبيل و(تويوتا افانزا) يقودها علي العنقوني من مشغرة، وقد اصيب العنقوني برضوض وجروح طفيفة.

وباشر مخفر صفاريه التحقيق.