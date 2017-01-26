جريح في حادث سير على طريق عام جزين

وقع حادث سير على طريق عام جزين – صيدا في محلة كفرفالوس بين (فان نيسان ابيض) يقوده عماد فاضل من بنت جبيل و(تويوتا افانزا) يقودها علي العنقوني من مشغرة، وقد اصيب العنقوني برضوض وجروح طفيفة.
وباشر مخفر صفاريه التحقيق.
لهذا السبب لم تحضر آيشواريا راي وأميتاب باتشان العرض الخاص لفيلمها
ريفي أرسل كتابا إلى حمود للتحقيق في صحة المعلومات عن قيام مجموعة حماة الديار
تشكيل عن الحكومة الجديدة الثلاثينية واستحداث 5 وزارات جديدة
فلوريدا: أول حالة صغر في حجم الرأس لطفل ذات صلة بزيكا
سلاف فواخرجي تعايد إبنها بكلمات مؤثرة
Powered By Future Television s.a.l