جريح في اشكال فردي على الطريق البحرية في العبدة مفرق حمص لافضلية مرور

أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” عن سقوط جريح إثر إشكال فردي حصل على الطريق البحرية في العبدة – مفرق حمص على خلفية أفضلية مرور، بين مصطفى. د من وادي خالد يقود شاحنة نقل صغيرة “بيك آب”، وشخص مجهول يقود سيارة من نوع “مرسيدس” مجهولة بقية المواصفات، والذي اقدم على طعن مصطفى بسكين في خاصرته، وفر الى جهة مجهولة.

وتولت سيارة إسعاف تابعة للصليب الاحمر اللبناني نقل المصاب الى مركز “اليوسف الاستشفائي” للمعالجة. وباشرت الاجهزة الامنية تحرياتها لكشف هوية الفاعل، تمهيدا لتوقيفه.