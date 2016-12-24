جريح في اشكال بين شبان من بلدة معروب ونازحين سوريين

أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” أن مواطنا أصيب بجروح طفيفة في بلدة معروب في قضاء صور، اثر إشكال وقع بين شبان من البلدة وعدد من النازحين السوريين، تطور لاحقا الى تعارك بالأيدي وتضارب بالعصي.

وقد تدخل عناصر من الجيش، عملوا على فض الإشكال وتوقيف عدد من مسببيه.