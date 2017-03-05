جريح صدما بدراجة نارية في الكورة

افادت “الوكالة الوطنية للاعلام” عن اصطدام سيارة بدراجة نارية على طريق عام ضهر العين – الكورة، ما ادى الى سقوط جريح نقل الى مستشفى الهيكلية للمعالجة، وتابعت قوى الامن الداخلي القضية.

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