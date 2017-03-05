جريح بإطلاق نار في الحوش صور

أقدم مجهول فجر اليوم على إطلاق النار على الشاب عباس ج. (35 عاما)، الذي يعمل حارسا في أحد المباني في منطقة الحوش في صور، ما أدى الى إصابته برصاصة في كتفه، حيث نقل الى مستشفى جبل عامل في صور للمعالجة.

وحضرت القوى الأمنية وفتحت تحقيقا في الحادث.

(الوكالة الوطنية للإعلام)