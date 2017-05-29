جريحان في إطلاق نار في عين الحلوة

سقط جريحان في اشكال فردي وقع في بستان القدس داخل مخيم عين الحلوة، بين عائلتين تطور الى اطلاق نار حيث اصيب جميل ابو الكل وابو علي ابو الكل ونقل الاول الذي اصيب في قدمه الى مستشفى صيدا الحكومي للمعالجة”.
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