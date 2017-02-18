جريحان جراء إشكال في الليلكي

سقط جريحان من آل زعيتر في إشكال وقع في منطقة الليلكي قرب مطعم زين الدين، وتطور إلى إطلاق نار على الجيش اللبناني الذي اوقف احد الاشخاص المشاركين. وقطعت الطرق بالدواليب المشتعلة عند مفرق الليلكي.

والجريحان هما مهدي وازدهار زعيتر، وقد نقل الاول الى مستشفى البرج للمعالجة فيما نقل الجريح الثاني الى مستشفى الجامعة الامريكية.