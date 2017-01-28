جرافات وزارة الأشغال فتحت طرق العرقوب

جرفت الجرافات العائدة لوزارة الأشغال الثلوج وفتحت الطرقات التي تربط شبعا بحاصبيا، وشبعا بكفرشوبا وبعين عطا، عبر محور جنعم، كما رشت ورش الوزارة الملح لعدم تكون الجليد، في حين عملت جرافات البلديات على اعادة فتح الطرقات الداخلية في هذه القرى.
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