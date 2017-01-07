الجراح: طلبت تقريرا مفصلا من شركتي الخلوي حول مطالب الشباب

أعرب وزير الاتصالات جمال جراح، في بيان، عن تفهمه لمطالب الشباب بتمديد صلاحية الخطوط المسبقة الدفع.

وإذ لفت إلى ان فترة توليه مسؤولية الوزارة لم تتعد العشرة أيام، أشار إلى انه أحال هذه المطالب الى الأقسام المختصة في شركتي الخلوي، لإيداعه تقريرا مفصلا حول هذا الموضوع.

وأكد انه منذ اليوم الأول له في الوزارة، يعمل على تحسين خدمات الانترنت مع فريق من المختصين، لإيجاد الحلول السريعة ووضع خطة لحلول نهائية.