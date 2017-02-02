جدّة أغويرو سيّئة السمعة في الأرجنتين

كشفت شبكة سبورت ميديا سيت الإيطالية أن الشرطة الأرجنتينية في مدينة بوينس آيرس قامت بإقتحام منزل جدّة النجم الأرجنتيني لنادي مانشستر سيتي الإنكليزي سيرجيو أغويرو .
وأوضحت الشبكة أن الشرطة وجدت في منزل جدّة أغويرو كميات كبيرة من الحشيشة والمخدارت إضافة إلى أسلحة حربية وهواتف مسروقة وهي حالياً قيد الإعتقال.
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