جثث الحيتان في نيوزيلندا.. “قنابل موقوتة”

قامت السلطات النيوزيلندية بشق جثث 300 حوت الاثنين، لتجنب انفجار تلك الجيف لدى تحللها على شاطئ الخليج الذهبي الذي جنح فيه أكثر من 600 حوت.

وتمكن المئات من عمال الإنقاذ من مساعدة نحو 400 من الحيتان الطائرة على شاطئ ساوث آيلاند على العودة للطفو والسباحة مطلع الأسبوع، بعد تعرض شواطئ البلاد لواحدة من أكبر موجات جنوح الحيتان.

لكن مئات الحيتان نفقت أيضا على الشاطئ وأغلقت إدارة الحفاظ على البيئة المنطقة التي امتلأت بالجيف، وحثت السكان على إبلاغها إذا عثروا على حيتان أخرى جرفتها المياه إلى الشواطئ القريبة.

وقالت الإدارة في بيان “المنطقة مغلقة حاليا بسبب خطر انفجار جثث الحيتان النافقة”.

وقال متحدث باسم الإدارة لمحطة إذاعية محلية إن عمالا يرتدون ملابس واقية سيقضون اليوم وهم يشقون الجثث لتفريغ الغازات التي تتراكم مع التحلل.

وسيستغرق تحلل الجثث بالكامل لتتحول لهياكل عظمية عدة أشهر.

وقالت إدارة الحفاظ على البيئة إن الحيتان الناجية شوهدت تسبح على بعد ستة كيلومترات من الشاطئ مساء الأحد.

ويوم الخميس الماضي جنحت مجموعة مؤلفة من نحو 400 حوت وأصبحت عالقة على الشاطئ فيما جنحت مجموعة أخرى تضم نحو مئتي حوت السبت.

ولم يعرف على وجه التحديد سبب جنوح الحيتان، فيما قالت منظمة (بروجكت جوناه) المعنية بالبيئة البحرية إن المياه الضحلة الموحلة في الخليج الذهبي تربك الحيتان مما يجعلها عرضة للجنوح مع وصول الجزر.