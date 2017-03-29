جاويش أوغلو: هدفنا في سوريا هو هزيمة “داعش”

أكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن “هدف تركيا في سوريا هو هزيمة تنظيم “داعش” الإرهابي”.

وأشار في تصريح إلى أنه “منذ البداية كان سبب دخول تركيا إلى سوريا، هو هزيمة داعش، وتحرير منبج منه ومن عناصر إرهابية أخرى”.

وأكد أن “موقف تركيا واضح حيال الرئيس السوري بشار الأسد”، لافتاً إلى أن “الأسد قتل أكثر من 600 ألف مسلم، مستخدما أسلحة كيماوية وهذا الأمر شكّل خطا أحمر لدى المجتمع الدولي بأسره وعليه كيف لنا أن نضفي الشرعية لهذا النظام”.