جابر: عدم اجراء الانتخابات النيابية في موعدها سيصيب الجميع بنكسة

شدد عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب ياسين جابر على انه “يجب ان يكون هناك تشاور بين كل الفرقاء في موضوع قانون الانتخاب، كي لا يشعر اي فريق ان هناك احدا يستهدفه”، لافتا إلى انه “حتى في عنوان الديمقراطية التوافقية لم يقل الدستور انه يجب التوافق مئة بالمئة على أي موضوع، فكل شيء اساسي بحاجة إلى موافقة أكثرية مجلس النواب وليس المجلس بكامله”.

وأكد في حديث تلفزيوني انه “لا يجب ان يكون هناك قانون انتخابي يشعر من خلاله اي فريق انه مستضعف ومستهدف”، موضحا ان “القانون القائم أخد من طريق فريق في لبنان لذلك هو يقول اليوم انه لم يعد يقبل بهذا الظلم ويطالب بقانون يمثله بشكل جيد”.

وأمل جابر ان “يتم وضع قانون انتخابي جديد ضمن السياق الذي بدأ بدعم لبنان من أجل ان يبقى مستقرا”،معتبرا ان “عدم اجراء الانتخابات النيابية في موعدها سيصيب الجميع بنكسة، سيصيب العهد الجديد وحكومة الحريري بنكسة كبيرة”، لافتا إلى اننا “نحاول ان نخرج من وضع سياسي متأزم، ومن المفيد وضع قانون جديد بهدف التغيير”. وأضاف “الخطاب السياسي يجب ان يحاكي الجميع في كافة المناطق ويجب الذهاب إلى الاعتدال في الخطابات السياسية”.