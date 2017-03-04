جابر: الاوطان لا تبنى الا بالتربية والسلسلة حق للمعلم والموظف

رعى النائب ياسين جابر احتفال تكريم مديرب المدارس الرسمية والخاصة والمهنيات والثانويات في مدينة النبطية ومنطقتها، أقامه نادي بيت الطلبة وديوان العز في كفرجوز، لمناسبة عيد المعلم، في حضور رئيس اتحاد بلديات الشقيف الدكتور محمد جميل جابر، رئيس جهاز أمن السفارات العميد وليد جوهر، رئيس نادي بيت الطلبة علي شكر، مدير ديوان العز أحمد شكر ومدراء المدارس الرسمية والخاصة في النبطية ومنطقتها وفاعليات.

افتتاحا النشيد الوطني ثم الوقوف دقيقة صمت “إجلالا لارواح المعلمين الراحلين”، وتحدث شكر باسم النادي والديوان فوجه التحية الى المدراء والمعلمين في النبطية ومنطقتها “الذين ساهموا في رفع مستوى التعليم والتربية من خلال توجيه الاجيال التوجيه الصحيح على طريق صقل وبناء الشخصية الذاتية والاجتماعية والوطنية، ومبادرتنا متواضعة لتكريم مديري مدارس النبطية لانكم قدمتم وضحيتم في سبيل اعلاء شأن التربية والتعليم ونتمنى لكم ان تنالوا ما تريدون وخصوصا سلسلة الرتب والرواتب التي هي حق مكتسب لكم. ومنذ تأسيس النادي على يدي الشهيد القائد زكي شكر ونحن ننسج المبادرات مع المؤسسات التي تصب في مصلحة المجتمع، وهنا نشكر النائب ياسين جابر الراعي لكل النشاطات ولا سيما مركز الخدمات الاجتماعية والطبية الذي يتولى طبابة ورعاية المسنين وكل المواطنين”.

ثم تحدث مدير ثانوية المصطفى في النبطية الدكتور قاسم كلوت باسم المدراء المكرمين فشكر للنادي مبادرته التكريمية في عيد المعلم، منوها بدور “النائب جابر راعي النهضة الثقافية والتربوية في النبطية”، موجها التهاني للمعلمين في عيدهم.

جابر

أما جابر فقال: “يشعر المرء بالخشوع عندما يلتقي المعلمين ومديري المدارس لاننا كنا كلنا طلابكم، وهنا أتذكر بمودة كل استاذ علمني حرفا في المدرسة او الجامعة ، وهذا الاستاذ أسهم بشكل اساسي في صنع شخصيتي وتفكيري وفي تكويني كانسان في هذا المجتمع ، هناك أمانة انتم وكل من يعمل في التعليم مؤتمنون عليها. لا تبنى الاوطان الا بالتعليم والتربية. المهمة الملقاة على عاتقكم مهمة أساسية وكبيرة في بناء الوطن ، هناك بلد اسمه سنغافورة أكله الفساد والتهريب والمخالفات والمخدرات وغيرها، أتاها حاكم هو الذي صنعها اليوم حتى اصبحت من اهم وأنجح الدول في العالم. أول ما قام هو الاجتماع مع المعلمين وقال لهم: “سأبني دولة وانتم ستبنون الشعب، نحن شركاء وليس هناك سقف سندفعه لكم ولكن عندكم مهمة كبيرة جدا”.

أضاف: “سلسلة الرتب والرواتب حق للمعلم والموظف الذي يستأهل ان يعيش عيشا كريما، ليس تربيحا للجميل اننا نعطي السلسلة ولكن يجب ان نعتذر من الذين ذهبوا الى التقاعد وهم ينتظرون السلسلة. للاسف الشديد، الفراغ الذي مرت به البلاد في الفترة الماضية والجمود السياسي أدى الى هذا التأخير لكن ان شاء الله، نأمل الاثنين المقبل ان تكون هناك جدية وأستطيع القول ان هناك بالفعل نية مؤكدة للمضي قدما في هذا الموضوع، وهذا على الاقل ما أعرفه من دولة الرئيس نبيه بري ومن كتلة التحرير والتنمية ومن الكثير من الكتل الاخرى والقيادات الأخرى التي تعرف ان هذا الموضوع تأخر أكثر مما يجب، ويجب بته والخلاص بشكل نهائي منه”.

وتابع: “بالفعل هناك أساتذة يضحون وهناك عسكر ورجال أمن يقدمون التضحيات على الحدود، يستشهدون ، وهناك أناس تعمل في الادارة وايضا تضحي. يجب ان نقفل هذا الملف وننتهي منه، وان شاء الله موضوع السلسلة سيبت في الايام القليلة”.

وهنأ جابر رئيس مطاعم ديوان العز علي شكر، وقال: “نقدم له شهادة على هذه المؤسسة السياحية المهمة ونشكر له مبادرته الكريمة والمميزة بتكريم هذه النخب لمناسبة عيد المعلم. نعتز بما يحصل في النبطية من نهضة عمرانية وسياحية وخدماتية، وأصبحنا نتجول في المول في المحلات الفخمة، هناك تغيير كبير نعيشه في النبطية، ان شاء الله على صعيد الدولة نستطيع ان نواكب أهل المنطقة الذين يقومون بهذا الانماء من خلال البنية التحتية وتحديثها من خلال اتحاد بلديات الشقيف وبلدية النبطية ووزارت الدولة المختلفة، واننا نعمل على تحسين التغذية بالكهرباء موقتا ولكن مع الوقت نكبر محولات التحويل والتوزيع ووعدنا الوزير الحالي بطرح مناقصة لاجل ذلك، المطلوب ايضا المواكبة من خلال تحسين الشوارع والنقل. دوار كفررمان بات بحاجة الى جسر وهناك دراسة لزمت ايام وزير الاشغال السابق الاستاذ غازي زعيتر وعند انتهائها ستطرح للتلزيم”.

وقال: “السرايا الحكومية الجديدة في النبطية العمل في بنائها مستمر وطبعا تحتاج الى وقت لاستكمالها لكن البناء ضخم جدا وهناك 23 الف متر مربع من البناء غير الارض المحيطة وقصر العدل الجديد موجود في مجلس الانماء والاعمار وخصص له 7 مليون دولار وخرائطه جاهزة واطلعنا عليها وسيقام الى جانب السرايا، عندئذ يصبح لدينا في النبطية مجمع حكومي تتمركز فيه كل ادارات الدولة على غرار المجمع الحكومي في بيروت وهو مشروع حلم نتمنى تحقيقه. لا شك اننا نشعر بالهجرة المعاكسة من بيروت والضاحية الى النبطية وهو ما نراه نتيجة عدد رخص البناء والتوسع في المؤسسات والبناء وهي ظاهرة جيدة وهو ما يشكل ضغطا على المدارس والجامعات. عدد الجامعات ازداد وعدد الطلاب في المدارس ارتفع وهو خير دليل على الانتقال من بيروت والضاحية الى النبطية”.

وختم: “التربية هي العنوان الكبير الذي يجب علينا جميعا ان نهتم به ونعمل على تحسينه وهو ما يؤسس لجيل أفضل في المستقبل”.

تجار الذهب

وألقى رئيس لجنة تجار الذهب والمجوهرات في النبطية النقيب محمد جابر كلمة قال فيها: “نود اليوم باسم مجوهرات جابر التقدم بأسمى عبارات التهنئة والتبريك لمناسبة عيد المعلم الى الاساتذة الفاضلين الذين بذلوا من مناهل العلم عطاء لا حدود له، هذه الالوف المؤلفة من ابنائنا هي غراس تعهدها المعلم بماء علمه ففاضت علما ومعرفة وفضلا، فيا معلم الاجيال، ويا ذاكرة الاطفال التي كبرت ومشت نحو الشمس، وهي عاشقة لمجدك وما زالت تطلب مزيدا من العلم علما، ومن الحب حبا ومن العطاء عطايا، وما زالت يدك تكتب لهم شعرا وعلوما وتعطيهم أملا بمستقبل أفضل. علمتهم بلوغ أوج قوتهم، علمتهم الحرف الاول وما زلت تحثهم الى الحرف الاخير، بك النجاح يصافحهم وبك يحتضنون العلا بشموخ”.

وختم: “ايها المعلم حسبك ان تكون رسولا، انك أهل للشكر والتقدير، لك منا جليل الثناء على عطائك اللامتناهي”.

بعد ذلك سلم شكر جابر درعا تقديرية، وسلما معا دروعا للمديرين المكرمين الاحياء والراحلين، ووزع نقيب تجار الذهب هدايا على المديرين المكرمين، وكان سحب بالقرعة فاز فيه محمد جابر بمنحة مقدمة من الجامعة الجامعة الاميركية للثقافة والتعليم قدمها مدير فروع الجامعة في الجنوب هاني حيدورة.