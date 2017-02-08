ثورة عارضات الأزياء: لا لارهاب الرجيم!

وقعت عشرات عارضات الأزياء الأميركيات على عريضة للتنديد بالضغوط المتواصلة في مجال الموضة لخسارة الوزن، رغم المشاكل الصحية التي قد تنجم عن ذلك.

وفي رسالة موجهة إلى أوساط الموضة قبل أيام من انطلاق أسبوع الموضة في نيويورك، تحمل توقيع نحو 70 عارضة أزياء، نددت جمعية Model Alliance بما وصفته “مشكلة خطرة” لا تزال كامنة في “ممارسات غير سليمة للتحكم بالوزن”.

ودعت الجمعية التي تتخذ من نيويورك مقراً لها وتدافع عن حقوق عارضات الأزياء إلى الالتزام بجدية الترويج للممارسات السليمة والتنوّع في عروض الأزياء، مستندة إلى دراسة حديثة أجراها معهد Runaway Research تظهر أن 81 في المئة من عارضات الأزياء اللواتي شاركن فيها يعانين من “نقص في الوزن”. كما طُلب من 62 في المئة من العارضات خفض وزنهن، فيما أقرت 71 في المئة منهن بأنهن يتبعن حمية غذائية، في حين أن أكثر من نصفهن كشفن أنّهن يفوتن وجبات أو يصمن عن الطعام.

وهذه الضغوط التي تفرض على عارضات الأزياء هي محط توثيق منذ سنوات، ما دفع دولاً مثل فرنسا إلى اعتماد قانون لمكافحة ظاهرة الهزل الشديد في أوساط عارضات الأزياء في نهاية العام 2015. إلا أنّه على الرغم من كل الجهود المبذولة، لم يتغير المشهد بشكل كبير على منصات العروض.