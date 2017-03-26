تيم حسن يردّ بطريقته على الإشاعات

نشر الممثل السوري تيم حسن تغريدة عبر حسابه على “تويتر” لينفي التقارير الإعلامية التي تحدثت عن بدء التحضير لعمل جديد يجمعه للمرة الرابعة مع الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم.

وغرّد قائلاً: “عذراً على التكرار: كل خبر أي خبر كبر أو صغر أياً كان مصدره علا شأنه أو قل غير منشور في صفحاتي الموثقة فهو خبر لا يستحق إهتمامكم مشكورين”.

يذكر أن حسن يصورمسلسل “الهيبة” الذي سيعرض في شهر رمضان، وهو من تأليف وسيناريو وحوار هوزان عكّو وإخراج سامر البرقاوي، وتدور أحداث العمل التلفزيوني في الريف المصري على مدى ستين حلقة من تأليف مجدي صابر، من دون أن تُحدد هوية المخرج.

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