تير شتيغن يكسر حاجز السرية في برشلونة

كشف حارس مرمى نادي برشلونة الاسباني مارك تير شتيغن عن جهوزيته لخوض مواجهة اتلتيك بلباو ضمن منافسات ذهاب دور الـ 16 من كأس ملك اسبانيا ، ليكسر حاجز السرية الذي فرضه لويس إنريكي بشأن التشكيلة الأساسية التي سيعتمد عليها في هذا اللقاء .

وصرح شتيغن قائلاً :”أفتقد كرة القدم كثيرًا ، والليلة سأعود إليها مجددًا في بلباو ، ونرغب في تحقيق الفوز في كأس الملك”.